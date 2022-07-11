首部運用Azure AI服務驅動的高科大自駕車，在Azure平台上整合跨學院師生能量共同開發，最高同時間有30人針對同一個模型做調校，縮短自駕車的AI訓練時間。圖為程式語言等相關理論課程教學現場。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

高雄科技大學今年在微軟Azure雲端運算的基礎上，以PaaS雲端運算模式，攜手業者以高科大校園為運行空間，開發出首部運用Azure AI服務驅動的高科大自駕車。且此車最多可以同時讓30人針對同一個模型做調校，縮短自駕車的AI訓練時間。

高科大校長楊慶煜11日指出，結合通訊科技的物聯網（AIoT）應用，是該校長時間深耕發展的領域，5G AIoT在智慧製造的應用和輔導成果不勝枚舉。而自駕車也是未來發展的一大趨勢，相關技術人才、應用開發，也是高科大培訓學生的重點。

此自駕車大型協作計畫在微軟Azure的PaaS雲端運算加持下，更提高了線上協作的效率，讓跨領域的學生合作參與研發專案，是非常好的學習案例，這也有助推動技術應用，帶動產業更加蓬勃發展。

高科大研發長郭俊賢說，不論在教學或研究上，「AI通識化」是高科大的教育策略，如今在導入微軟Azure優異的雲端運算能力後，高科大與Turing Drive和凌華科技的合作，可以有效降低學習門檻、讓學習者更容易上手，目前高科大也培養出第1批種子學生，運用Azure提供的各項工具和服務，做神經網路模型的訓練，例如自動輔助的標籤工具等。

透過Docker，可讓多名學生同步做神經網路模型的建置、訓練及測試，完成自動駕駛所需的神經網絡模型。最後以Azure的虛擬機器（VM）將凌華自駕車的軟體Autoware置於Azure的環境做測試與模擬，檢視車行方向與軌跡。

高科大目前完成的第1套自駕車模組，是以校內環境做開發，預期未來將以AI自駕車提供校外貴賓蒞校參訪時做校園導覽，也可執行校區內物品搬送的工作，落實智能應用。