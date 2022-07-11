島之島公司開發「竿島迷蹤─馬祖實境解謎遊戲體驗組合包」，由戶外實境解謎遊戲方式，讓遊客體驗馬祖海洋文化歷史。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

連江縣政府去年委託明新科大創新育成中心，辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），以產官學合作協助10家在地廠商開發馬祖特色商品，提升離島產業競爭力，也展現青年創新研發量能。

明新科大創新育成中心主任林致遠表示，該中心連續獲得連江縣政府委託辦理地方型SBIR計畫專案管理，有10家在地業者經過陪伴輔導後，開發出馬祖特色亮點創新產品，第1年度已初步展現成效。

利用馬祖農特產品所研製的特色商品有，台灣駿英「馬祖紅糟素肉醬隨手包」、島之島「竿島迷蹤─馬祖實境解謎遊戲體驗組合包」、愛蜜麗工作室「馬祖金銀花喉糖」、彩虹特產店「紅糟淡菜XO醬」、名熊企業社「馬祖紅糟雞肉／裙帶菜鴨血快煮麵」、馬酒生技「馬祖高粱酒豆腐乳」、鴻宇海運彩繪船「夏日海洋」、吉興國際「馬祖海芙蓉沐浴鹽」、馬祖手信坊「馬祖一口繼光餅」及白日夢花園海景民宿「馬祖金銀花沐浴乳」。

連江縣政府和明新科大將在15到18日台北世貿一館的「台北國際夏季旅展」時舉辦成果發表會，以「原生藥用」、「老酒高粱」、「文化創意」、「農漁加工」及「觀光旅遊」的重點產業，展示1年多來的產業創新研發推動成果

現場有各項創新伴手禮販售，提供各種感官新體驗，讓民眾不用搭飛機到馬祖，就可以享受到最在地的特色商品，希冀將馬祖伴手禮推動到國際市場。