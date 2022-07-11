mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與動畫《JOJO的奇妙冒險 石之海》的首次合作活動將於2022年7月15日（五）12:00開跑，請玩家們敬請期待！

動畫《JOJO的奇妙冒險 石之海》改編自日本漫畫家「荒木飛呂彥」筆下的人氣漫畫《JOJO的奇妙冒險》第6部。在本次合作活動中，除漫畫系列首位女性主角「空條徐倫」外，徐倫的父親「空條承太郎」以及徐倫在監獄中結識的同伴「艾梅斯・羅斯提羅」「F・F」「天氣預報」等人，會在怪物彈珠內的轉蛋中期間限定登場。其中「空條徐倫」「空條承太郎」「天氣預報」更可以獸神化。

合作活動冒險中「蓋絲」「約翰格里・A」「桑達・麥奎恩」「蜜拉休」「朗庫・朗庫拉」等，與徐倫敵對的角色也會登場。購買「合作活動新手禮包」，還可以獲得「徐倫＆承太郎」。

本次合作活動更多詳情，請至怪物彈珠官方網站確認。另外，官方將於7月14日（四）19:00的彈珠爆新聞中發表遊戲內的追加情報，有興趣的玩家們千萬不要錯過。

＜合作活動期間＞2022年7月15日（五）12：00〜2022年8月2日（二）11：59

【轉蛋中登場的角色】

轉蛋中登場的角色

轉蛋中登場的角色

多位熱門角色將於此次與《JOJO的奇妙冒險 石之海》的合作活動中登場！

【合作活動新手禮包中登場的角色】

合作活動新手禮包中登場的角色

購買合作活動新手禮包 可獲得限定角色「徐倫＆承太郎」！

合作活動冒險中登場的角色

合作活動冒險中登場的角色

《JOJO的奇妙冒險 石之海》合作活動冒險中將有多位熱門角色登場！

何謂《JOJO的奇妙冒險》

《JOJO的奇妙冒險》是日本漫畫家「荒木飛呂彥」自1987年起在《週刊少年JUMP》開始連載的超人氣漫畫。漫畫原作第6部《JOJO的奇妙冒險 石之海》的故事舞台為描述空條徐倫和同伴們在美國的一座環海監獄內展開的壯大戰鬥，於2021年改編為動畫掀起話題。2022年9月1日起，第13～24集將於Netflix全球獨佔搶先播出，請不要錯過接下來更加高潮迭起的內容。

天下五劍集結！可免費獲得其中一體！

本次同時舉辦「保證1體！集結，天下五劍」轉蛋活動！

7月11日（一）午夜0:00起，「鬼丸國綱」「童子切安綱」「三日月宗近」「大典太光世」「數珠丸恆次」的獸神化型態將於「集結，天下五劍」轉蛋登場！同時舉辦「保證1體！集結，天下五劍」轉蛋活動，每位玩家都可免費抽一次，並且必可獲得五體其中一體！

在參加「保證1體！集結，天下五劍」轉蛋活動後，歡迎於Facebook上分享您的轉蛋結果，告訴朋友您得到哪位名劍角色吧！

＜活動期間＞

・「保證1體！集結，天下五劍」轉蛋：

2022年7月11日（一）0：00〜2022年7月18日（一）11：59

※「保證1體！集結，天下五劍」轉蛋只有單抽一種。每位玩家僅限參加一次。

・「集結，天下五劍」轉蛋：2022年7月11日（一）0：00〜2022年7月18日（一）11：59

※遊玩「集結，天下五劍」轉蛋需要花費寶珠。

※「集結，天下五劍」轉蛋為隨機抽選。有關並不會於活動中出現的角色名單、各限定角色的出現率等詳情，請參閱遊戲內的詳情說明。

【角色一覽】

角色一覽

好事連連！獸神化解禁角色連續登場！

7月12日起每日將有不同獸神化解禁角色連續登場！

7月12日（二）起連續四天，每天將有不同角色的獸神化或獸神化・改型態解放！快準備好獸神龍跟其他獸神化素材，迎接新角色強化之日的到來吧！

【7月12日登場的角色】

7月12日登場的角色

【7月13日登場的角色】

7月13日登場的角色

【7月14日登場的角色】

7月14日登場的角色

【7月15日登場的角色】

7月15日登場的角色

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！