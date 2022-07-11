天王郭富城和妻子方媛育有2女，一家四口與岳父岳母同住在港島大坑道的「嘉園」豪宅，不料今（11日）晨5點卻傳出有小偷闖入行竊，郭富城岳父岳母是遭牽涉的3戶人家之一。由於頂樓豪宅正在裝修，郭富城一家人先暫住在岳父岳母家，所幸案件發生後無人受傷，目前全案調查中。

意外被捲入竊案，也引發外界對郭富城正裝修的頂樓豪宅感到好奇。地處港島大坑道的「嘉園」豪宅是低密度豪宅區，位置隱密性高，據悉，郭富城在2001年砸1億元台幣重金買下頂樓，再花1899萬打通3戶連接露天陽台，打造獨層900坪超寬敞格局，內部更包含健身房、游泳池、私人影院、卡拉OK房及空中花園等設施，豪華程度媲美五星級飯店。

郭富城家中有私人游泳池。（圖／方媛微博）

事實上，郭富城的900坪豪宅過去就時常曝光在老婆方媛的社群上，殿堂級的華麗裝潢讓人嘆為觀止。豪宅主要以典雅的米白色系做佈置，挑高設計的客廳擺放高階音響及大型音訊設備，還有要價約160萬的高級沙發，大手筆營造私人影院的愜意氛圍，整體空間目測容納多達50人都不是問題。

郭富城豪宅頂樓還設有籃球場。（圖/方媛 ）

不僅如此，寵愛妻女的郭富城也在露天陽台規劃了兒童樂園和空中花園，設有多項遊樂器材，比如籃球框、大型球池及氣墊城堡，空中花園則鋪上了柔順草皮，周圍種滿花草綠植，天氣晴朗時不用特地出門，就可以邀約親友來場野餐派對享受悠閒時光，幸福的豪宅生活令人欣羨。