道長平日會用明火進行儀式，但是在監獄古蹟裡只能使用其他法器為工作人員驅邪。（采昌、馬棋朵提供）

電影《民雄鬼屋》將知名鬼屋以全新故事型態搬上大銀幕，由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱主演，定檔於7月29日農曆鬼門開。正式預告播出後立刻在網路瘋傳，影片中楊謹華身穿古著洋裝回到80年代走進民雄老宅，被網友形容：「像『蘇媽媽』還魂記。」

電影預告在各大平台上線僅1天就突破百萬觀看量，3天突破180萬觀看量，還因畫面過於恐怖，在TikiTok上架2天就被檢舉為「敏感影片」意外遭屏蔽。不僅預告驚悚，拍攝時也出現許多令人匪夷所思的靈異現象，甚至有工作人員疑似被精怪附身中邪，在拍攝戶外場景時痛哭失聲、趴伏在地，嚇壞許多工作人員。

《民雄鬼屋》除了斥資千萬重建古老洋房內部裝設，還在桃園、嘉義等地取景，其中一幕在一座古老監獄取景，未料卻有工作人員在現場疑似被不明靈體纏上，根據現場相關人員所述，當時有位年輕女性實習生突然哭哭啼啼來到拍攝休息區，說自己下午經過監獄中的百年老榕樹後，「一直覺得很不舒服、很悲傷！」到了晚上甚至感覺到有人在當地上吊，還隱約聽到悲傷的哭聲，發現自己情緒跟著陷入低潮，因此請其他人陪同散步，但似乎因為始終在監獄內打轉，她的心情絲毫沒有好轉，身旁同仁嘗試講笑話逗她，卻見她時有反應，又時而持續失神狀態。

劇組急忙找來道長一同協助平撫實習生的情緒，宗教顧問于治詮道長表示，按照劇組慣例，會先請工作人員念出監獄公文，告知「鬼神」此次前來目的，再用公文拍受驚嚇者的身體，試圖驅逐可能附身的靈體，當下卻都沒有效果，直到道長拿出法器，女孩突然大喊：「我不要！」接著趴在地上，大家全都不知所措。

於是道長趕緊搭好臨時神壇，扶著她到神壇邊，陪她哭吼一陣。女孩後來神智較清醒，才吐露：「看到長著老虎臉的人靠近我。」回神後絲毫不記得發生過什麼事，道長推測「該地磁場太陰，有精怪聚集」，收工後也有許多工作人員坦言不舒服，但多數人因不想造成困擾，未在拍攝期間談及此事。

監製劉楓棋在現場目睹一切，表示幸好最後工作人員都安然無事；演員們則是過度專注於演出，也是在事後聽到身旁人員談論時才「後知後覺」；導演劉邦耀雖因當下忙於拍攝，難以及時注意到這類事件，但很感謝整個劇組的同心協力：「對於這樣的事情抱持敬畏，很感謝大家都堅守崗位，讓電影順利平安拍完。」