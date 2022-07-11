日本駐台代表泉裕泰今天透露，他奉派來台灣之前與一群大使去拜會時任首相的安倍晉三，安倍在會後唯獨點名叫住了他，提醒他台灣與日本有特殊的歷史情感，要注意台灣民眾的感情，不要讓台灣民眾感到「寂寞」。

泉裕泰今天上午在日台交流協會全程接待蔡總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等多位前去向日本已故前首相安倍晉三致意的台灣政要。他在短暫休息空檔，特別下樓以全中文向媒體發表感言。

泉裕泰說，對於台灣很多朋友前來向已故的前首相安倍致意，日本非常感謝，安倍的逝世讓日本感到很悲哀，台灣朋友也分享悲哀的情感，為安倍祈禱，他非常感謝。

泉裕泰說，他2019年被任命為日本台灣交流協會駐台代表，外派前他和其他獲任命的大使一起去拜訪當時的首相安倍，原本只是例行一般的說話、拍照場合，安倍鼓勵期勉大家未來的工作，但結束正要離開時，安倍突然刻意點名叫住泉裕泰。

泉裕泰轉述，安倍特別叫住他說：「泉代表，你要去台灣嘛！台灣跟日本有特殊歷史關係，所以呢，做事時很需要考慮台灣民眾的感情，不要讓他們覺得寂寞。」他表示，安倍要他好好想一想怎麼做，期待他能跟台灣合作得很好。

泉裕泰說，安倍提醒他在台灣的工作特別需要考慮民眾感情，現在失去了安倍前總理，但努力推動日台關係的方向絕對不會改變。

泉裕泰無限感慨地說，以前講到日台關係，都對安倍有點依賴心，「現在安倍已經不在了，我們怎麼辦呢？」他語帶哽咽地說，「我個人的感覺是，有一點孤兒的感覺。」

泉裕泰強調，日台關係非常重要，安倍說台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事，這樣的主張在日本已經愈來愈被認識了，他還是會繼續努力學習安倍的外交政策，尤其是與台灣關係方面，還要盡最大的努力來推動。