嘉義縣各鄉鎮確診人數統計。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布372人確診，寫下6月以來最新低數據，雖假日效應待觀察，不過嘉義長翁章梁指6月中高峰後，現呈現緩降平原期，統計全縣確診人數5萬5894 人，盛行率為11.4％，目前第3劑疫苗接種率達68.3％，評估社區群體免疫達8成，希望從此穩定下降，但民眾仍不可輕忽。

今嘉縣372人確診，有症狀112人，無症狀260人，年齡介於5個月至93歲，12歲以下66人，65歲以上50人，累計全縣12歲以下染疫幼童7157人，65歲以上也有7969人，目前居家隔離445人，輕症居家照護4084人。

翁章梁說，嘉義縣疫情自5月1日起逐步攀升，最高點為6月中旬多達1583人，隨後開始呈現緩降平原期，今日公布372人，是近2個月來較明顯的降幅。

衛生局長趙紋華強調，完整接種疫苗，是預防染疫或重複感染，最好的保護方式，今天開始新增Novavax疫苗接種，其為次蛋白疫苗，相較於mRNA疫苗，副作用跟心肌炎的發生機率都較低，提供民眾多一種選擇，目前僅開放18鄉鎮市衛生所預約接種。

另外全縣57家合約院所，持續提供各劑次疫苗接種；趙紋華指出，防疫不鬆懈，落實戴口罩、勤洗手、避免不必要群聚，維持規律運動、均衡營養與正常作息，強化自身免疫，相關疫苗接種服務請上嘉義縣衛生局網站查詢。