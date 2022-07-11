衛福部長陳時中。（資料照/黃世麒攝）

民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中雖宣示責任來就扛，但馬上被外界質疑是「落跑指揮官」，且其先前的防疫成績也遭重新檢視、批評。《中時新聞網〉特別整理回顧陳時中的防疫表現，曝光他曾說過的不少「金句」，既令外界傻眼、更引發爭議；如今陳時中要選台北市長，又勾起不少民眾怒火。

陳時中的「防疫金句」，多半是過去在回應防疫政策議題或出席活動時所說出，以下即為《中時新聞網》整理的「驚句」，讓讀者看看他現今要選台北市長，該如何面對過去？

●世界怎麼跟得上台灣

2021/2：藍委吳斯懷質詢陳時中全世界都在搶疫苗，「各國都陸續解封，我們怎麼跟得上？如何跟得上？」陳時中答「以現在的情況應該說世界怎麼跟得上台灣」。

●不要太不滿

2021/4：華航確診機師曾到台北清真寺，台科大證實校內也有65人參加同場活動，北市副市長黃珊珊不滿指揮中心未告知台科大疫調資訊。陳時中回，學生都已自主健康管理，「請副市長不要太不滿」。

●校正回歸

2021/6:指揮中心6月5日公布國內新增476例COVID-19本土個案確定病例；另有校正回歸本土個案35例，總計511例。

●情緒性發言大可不必

2021/9：台北市長柯文哲盼疫情警戒降降為一級，稱「領薪水的不知道民間疾苦」，陳時中回，疫情期間「情緒性的發言大可不必」。

●3＋11跟800條人命有什麼關係？

2021/9：陳時中於被媒體問到為何未對3＋11造成逾800條人命死亡道歉？他反問「3＋11跟800條人命有什麼關係？」

●我就不能說錯一句話嗎？

2021/9：立委陳椒華問陳時中，「3+11」破口，到底是誰拍板？陳時中嗆：「我就承認我講錯了，我都不能說錯一句話嗎？」

●人與人的連結

2021：萬華茶室爆發群聚感染，陳時中以「人與人的連結」一詞，形容獅子會前會長及萬華茶藝館的病例接觸，讓外界傻眼。

●我沒有辦法負責

2021/11：藍委賴士葆質疑，1年打4劑疫苗，陳時中是否要簽切結書，若出事願意負責？ 陳時中說，「我沒有辦法負責」，但國家有法律、藥害救濟制度。

●自主應變

2022/4：本土疫情爆發，疫調及匡列速度來不及因應，陳時中多次強調民眾應有「自主應變能力」，引發民眾不痛批要政府幹麻？

●丟鑰匙取藥

2022/4：指揮中心啟動居家照護管理新措施，民眾憂公寓沒有管理員要如何取餐、取藥？陳時中回，如果是我會把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後上樓。