張藝謀是聞名世界的知名導演，代表作包含《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《十面埋伏》等片，個性低調的張藝謀，鮮少對外談私生活，不過，張藝謀近日卻被爆出，急售位於無錫的1.6億台幣湖邊豪宅，連帶讓門牌號碼、內部裝潢都曝光。

無錫某個二手物件在房仲圈引發討論，屋主是正是大導演張藝謀，因此讓張藝謀賣房消息傳開，根據《江南晚報》報導，張藝謀在無錫擁湖邊第一排的獨棟別墅，小區名為「湖光山色（又名湖璽山莊）」，隨著掛牌出售，也讓門牌號碼全曝光。豪宅地上兩層樓、地下一層，占地面積317坪，別墅建築面積218坪，花園有302坪，客廳挑高採的樓中樓設計，還有旋轉樓梯、歐式沙發及水晶吊燈，整體布置和裝潢氣派，華麗得就像皇宮。

湖邊別墅照曝光。（圖／取材自江南晚報微博）

張藝謀賣別墅消息曝光。（圖／取材自江南晚報微博）

價格方面，目前掛牌售價3500萬人民幣（約1.6億台幣），由於是「急售」，約3000萬人民幣（約1.3億台幣）就可以成交，房仲還說，有誠意或是付款方式好，價格都可以再商量。另外，湖璽山莊在現在的市場上，最便宜的毛坯房，也要3500萬人民幣起跳，包含裝潢的房子則售價4000到6000萬人民幣（近1.8億台幣到2.6億）之間，如今3000萬人民幣就有望成交，形同降到市價對折也願意賣。

張藝謀賣豪宅消息傳開後，引發外界討論，雖然實際詢問的人很多，但大部分人是出於好奇，目前仍再等有意願的買家。