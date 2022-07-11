中央流行疫情指揮中心公布，國內邊境攔截86例Omicron亞型BA.4、BA.5個案，目前累計326例境外移入個案，以BA.5佔多數，入境國以美國、德國、法國、新加坡、英國為主。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，上周檢驗完成定序的境外移入個案中，將近7成都是BA.4、BA.5。

國內境外移入個案中新增檢出12株Omicron BA.4及74株Omicron BA.5，個案分別為50例男性、36例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年6月11日至7月4日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(4例)，新加坡及英國(各2例)，德國、義大利、法國及土耳其(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(32例)，德國及巴西(各5例)，新加坡(4例)，英國、土耳其及荷蘭(各3例)，義大利、法國、日本、韓國及加拿大(各2例)，越南、沙烏地阿拉伯、印度、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、澳大利亞、墨西哥、印尼及泰國(各1例)移入。

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年7月6日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至52%，BA.4佔比則上升至12%，且已導致部分國家住院數增加。

指揮中心進一步表示，近期BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。