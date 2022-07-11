三義鄉僑成國小活動中心新建工程歷經近兩年的籌備與規畫設計，11日在地方殷切期盼下由縣長徐耀昌偕同來賓焚香祝禱後動土。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗三義鄉僑成國小活動中心新建工程歷經近兩年的籌備與規畫設計，11日在地方殷切期盼下由縣長徐耀昌偕同來賓焚香祝禱後動土，預定113年4月完工。

僑成國小校舍在921地震災後進行重建，2003年重建的1、2期校舍相繼落成後，地方持續爭取活動中心新建工程，歷經3任縣長5任校長依舊沒有具體下文。後來在縣長徐耀昌及立委陳超明鍥而不捨努力下，順利爭取教育部國民及學前教育署核定重建經費2560萬元，水保工程經費507萬8000元，總經費共3067萬8000元。

重建工程去年開始招標，但營造業原物料及工資飆漲，發包過程未如預期。之後在徐耀昌、議長鍾東錦及議員的支持下，兩度追加預算共達953萬元，使總工程費增至4020萬餘元，終在今年5月11日順利完成決標作業。

新建活動中心將拆除連接行政與教學大樓的老舊教室原地重建，面對草坪的建築主牆立面設計為拱門造型，保有延續舊山線鐵道隧道群元素的意象。

另外，活動中心屋頂平台規畫為學生休憩區，下課可在開放空間眺望整個校園景觀，兼具望遠凝視的護眼功能；未來落成啟用後，還可以作為學校體育及太鼓、棒球隊及舞龍社團教學用途，並結合勝興社區發展協會、關懷據點成為社區交流場所。

活動中心重建被視為地方盛事，今日動土典禮嘉賓滿堂，縣長徐耀昌率同教育處長葉芯慧及科長謝佳容出席，立委陳超明、議長鍾東錦、議員黃芳椿、韓茂賢、羅貴星、鄉長呂明忠、正副主席、代表及村長等地方各界，都聯袂祈福、動土。由校長邱國禎帶領的太鼓隊與女龍隊表演，為會場增添不少震撼與喜氣。