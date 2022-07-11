小野田寛郎自菲律賓解甲歸田與剛入伍相隔29年。（海鵬提供）

日本男星遠藤雄彌（左）、津田寛治分別飾演孤戰29年的年輕版及中年版的小野田寛郎。（海鵬提供）

今年適逢日本終戰77年，取材自日本最後軍官「小野田寛郎」真實故事的電影《一萬個叢林夜》，預定將於夏天在台上映。該片由法國新銳導演亞圖雅哈里執導，電影拍出了小野田的忠貞不渝、高貴的軍人品格，橫掃法國凱薩獎、盧米埃電影獎及電影協會獎等總計16項大獎提名，被法媒形容是「電影史的一頭猛獸」。

《一萬個叢林夜》取材自日本最後軍官「小野田寛郎」於二戰結束後，依然在盧邦島隻身對抗29年的真人實事，電影除獲選坎城影展，更在世界各地引發好評及爭議。亞圖雅哈里因為對小野田對國家的忠貞不渝，及其高貴的軍人品格深深感動，決定克服語言與文化障礙拍攝該片。

亞圖雅哈里先赴日本對小野田、他的家人，及其當年指揮官們等進行採訪，再赴事發地點－菲律賓盧邦島實地探查，最後與演員包括遠藤雄彌、津田寛治等，在柬埔寨叢林中以全日語拍攝120天才告完成。

日本男星遠藤雄彌、津田寛治，則分別飾演孤戰29年的年輕版及中年版的「小野田寛郎」，劇情描述年輕的小野田寬郎被徵召入伍，接受游擊戰鬥訓練，並被要求「不准自殺」，任何情況都要活著。他很快被派往盧邦島打游擊戰。未料，日本不久後卻宣布投降，讓他經歷了獨自作戰的1萬個叢林夜晚。

該片由法國、日本、德國、比利時、義大利和柬埔寨等6國聯合製作，並由日本男星遠藤雄彌、津田寛治，分別飾演橫跨30年的年輕版及中年版的「小野田寛郎」，而為符合小野田當時狀態，兩人竟都進行瘦身，遠藤雄彌瘦掉11公斤，津田寛治則甩肉13公斤，兩人精瘦身形都與小野田十分神似。

《一萬個叢林夜》將小野田寬郎當年歷經「荒野求生」的體驗與細節，傾數還原在電影中。除了劇情的衝突與叢林、草原、溪流、海灘等絕美場景巧妙交織；小野田29年間在盧邦島發生的重大事件，又與他年輕時接受軍事信條的倒敘畫面精準相扣。電影於8月12日在台上映。