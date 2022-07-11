南亞科(2408)周一召開線上法說會，公佈2022年第二季截至6月30日之自行結算合併財務報告。南亞科公布2022年6月份自結合併營收為新台幣52.34億元，月減15.53%、年減31.47%。第二季營收180.30億元，年減20.35%、季減9.60%。累計合併營收為新台幣379.76億元，年減5.92%。

第二季營業毛利為新台幣79.58億元，毛利率44.1%，季增0.2個百分點。營業利益為新台幣53.64億6元，營業利益率29.8%，季減1.6個百分點。營業外收入新台幣17.4億元。所得稅費用為新台幣5.3億元，本期稅後淨利為新台幣65.74億元，淨利率36.5%。單季每股盈餘為新台幣2.12元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.97億股計算)。截至2022年6月30日，每股淨值新台幣57.40元(已扣除應付現金股利每股3.7元)。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

第二季DRAM平均售價季減中個位數字百分比，銷售量季減高個位數字百分比。新台幣貶值匯兌有利影響營收約中個位數字百分比。

第二季毛利率比第一季微幅上揚，主要是因為成本、匯率因素。但第三季毛利率狀況，尚未確定，成本改善應該仍有限，因為第三季匯率很難預測，各方面成本包括原物料、設備成本，以及電費成本都在上漲，整體都還有不確定性。

南亞科總經理李培瑛日前看法不變，第三季市場將面臨通膨、封控、戰爭帶來的影響，都一再衝擊消費性，預估下半年挑戰較大，但波動是正常的，未來營運上，南亞科也有多元化應變，產品線市場都建立在八百多位客戶上，對於明年市場恢復狀況，也可望更進一步成長。

DRAM產業發展，下半年多少受到通膨影響，走向保守，短期恐怕會有影響，但長期下，因為它應用還是很多，如雲端、智慧化等，可望長期發展順利。對於今年銷售、營運來看，李培瑛表示，下半年壓力較大，第三季最劇，若通膨續延燒，對第四季也可能燒到，今年度恐怕微幅衰退，目前仍持續努力中，公司也會做相關因應。

南亞科預計於7月26日配發現金股利總額新台幣114.7億元，每股現金股利約新台幣3.7元。南亞科技新廠已進行開工動土，新廠基地包含「主廠房」、「研發大樓」、「水資源再生中心」及EUV極紫外光微影設備獨立廠房，規劃分三階段進行擴建，完成後月產能可達到4.5萬片晶圓，預計2025年開始裝機投片量產。