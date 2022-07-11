基本面利空不斷，台股失守14350點！電子產業面臨高庫存調整利空一波接一波，從消費性產品、手機、顯卡及NB無一倖免，日前傳出因去化庫存暫停零組件拉貨的三星，再傳暫停拉貨時間由7月延至8月，讓市場對電子產業的旺季更趨保守，亦讓本周舉行法說會的台積電(2330)與大立光(3008)今天股價承壓。

雖然大立光因坐擁蘋果新機即將上市題材，尾盤無畏賣壓收紅，且今天盤面仍有晶彩科(3535)、光聖(6442)、智擎(4162)、明基醫(4116)、虹堡(5258)、德英(4911)、營邦(3693)、元創精密(3685)、保瑞(6472)、晉弘(6796)、東鹼(1708)、立康(6242)、上洋(6728)、惠光(6508)等中小型股漲停作收，但台積電收低，搶反彈短線客又急著下車出場，台股指數開高後一路走低收低，不僅失守14400點，連14350點也保不住，終場加權股價指數約14340.53點，下跌124點，成交量約1729.13億元；OTC指數為174.06點，下跌0.61點，成交量501.87億元。

今天收盤上市各類股以水泥類股表現最佳，上漲0.54%，其次是運輸類股及生醫類股，分別上漲0.5%及0.46%，表現較差者為玻璃類股、光電類股及油電氣類股，其中玻璃類股下跌2.52%，光電類股下跌2.08%，油電氣類股下跌1.76%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.81%，表現最差為鋼鐵類股、下跌3.24%。

就技術面來看，今天台股在美股盤前期指走弱，以及搶反彈獲利了結賣壓出籠下，指數開高收低，終場下跌124點，以14340.53點作收，失守14350點；儘管今天台股未能延續上周連兩天反彈氣勢，指數收低，但持續站穩5日均線，隨著5日均線扣抵值在相對低檔，10日均線扣抵值將往下扣低，台股有機會挑戰月均線反壓，但上檔壓力重重，目前仍為跌深反彈格局，操作宜短不宜長。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，隨美股反彈，大型電子股權值股止跌，帶動台股上周周線收紅，不過，由於先前大盤跌幅不小，外在仍有通膨、美國貨幣緊縮政策等不確定性，加上目前電子業仍處於庫存調整階段，加深短線操作難度，建議先觀察近期重要的訊息公布，包括13日美國將公布6月消費者物價指數（CPI）數據以及就業市場報告，目前法人預估CPI仍將維持高檔；14日則有光學及晶圓代工龍頭舉行法說會，預期都將牽動國際金融情勢及市場資金動向，以及台股電子產業下半年基本面變化，建議待市場波動度減低後再行布局。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，在美股持續不穩下，台股再下探低點，不過，就經濟情勢分析，近期油價、金屬、黃小玉等原物料下跌，有利於6月美國CPI走勢放緩，此外，中國刺激經濟政策出台、旺季備貨效應有利於下半年基本面回溫，總經趨勢有朝正面發展的趨勢，後續需關注的焦點在於：一、6月美國CPI數據是否有下滑跡象，此將影響聯準會後續升息路徑；二、烏俄戰事演變與芬蘭、瑞典申請加入北約的後續效應，此將影響地緣政治；三、上海6/1解封後，供應鏈恢復是否順利，此將影響供應鏈第三季營運表現；四、市場對今年企業獲利是否有進一步下修？此將影響後續個股評價。

魏永祥指出，就技術面及籌碼面分析，台股經過6月的大幅修正後，帶動融資餘額大幅減少，累計今年以來，台股指數下跌16%，但同期間上市融資餘額減碼25.8%，融資減肥幅度大於指數跌幅，籌碼已大幅換手，籌碼面有利於多方，有利台股後市反彈。而在短線震盪格局下，個股表現優於指數表現，看好族群中電子股以晶圓代工、IC設備、IC載板、光電、網通、電子零組件等為主；傳產股以紡織、航運、生技、解封受惠等族群為主。