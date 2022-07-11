美股期貨周一下挫；在美國上周公布強勁就業資料之後，華爾街目前開始關注大型公司獲利報告以及通膨數據。

周一道瓊工業指數期貨跌0.48%，標普500期貨跌0.63%，那斯達克100指數期貨跌0.93%。

上周五道瓊和標普收盤微跌，那斯達克則連五漲。另外上周五公布樂觀的就業數據，顯示經濟低迷尚未到來，為股市增添正面情緒。

AXS投資執行長Greg Bassuk表示，儘管市場在上周以強勁的勢頭收尾，但投資者應該準備好七月繼續的波動，因為通膨、美聯準會政策、經濟衰退擔憂、持續的俄烏戰爭等諸多不確定性正在逼近；此外也進入了企業財報季。

上周五就業報告顯示經濟良好，但也可能刺激聯準會於未來幾個月繼續大幅加息。而本周各大銀行財報及消費者通膨資料，都將受到各方進一步檢驗。

Bassuk說，投資人正在高度關注企業獲利，以便獲得企業和美國經濟健康的線索。

Bassuk認為，要剖析這些企業財報，需要更清晰的視角，因為強勁的第二季表現可能伴隨著非常保守的前景。另外由於大宗商品和其它生產者成本仍然高漲，企業將考量在多大程度上要將價格轉嫁給消費者，同時在經濟、地緣政治和其他關鍵不利因素影響下，考慮如何保持收入的強勁成長。

本周三有達美航空的財報公布，接近周末有更多大型銀行的獲利數據出現。

周四將公布美生產者價格指數，周五有密西根的消費者信心報告。