本周，紐西蘭央行將舉行政策利率會議，外界預估應該會第3次升息，且幅度高達兩碼。為打擊通膨以及達成就業目標，紐西蘭決定重拾20多年來未見，最激進的貨幣緊縮政策。不過，後遺症是當地未來經濟成長動力，恐怕出現變數。

澳洲ANZ銀行認為，利用貨幣政策打通膨，信心會先受損，再來傷到商業活動，最後才是通貨膨漲。因此，只看這些通膨相關指數來決定利率的話，很可能會影響其它層面，最後也落得貨幣過度緊縮。

紐西蘭算是這波全球升息中的領頭羊，從2021年10月迄今，已大幅升息7碼，就是要打壓當地30年來首見的6.9%高通膨。若13日再度升息兩碼，表示當地利率將從疫情時創新低的0.25%，狂增10倍來到2.5%。

就像鄰居澳洲以及韓國一樣，拚命升息的後果有可能會提前進入停滯型通膨階段，也就是經濟成長動力熄火，通膨壓不下去反而續漲，加上失業人口數增加。

經濟顧問公司NZIER認為，更多企業都面臨高成本壓力，很多在6月調高售價，這表示通膨壓力愈來愈大，故紐西蘭央行還有升息可能。不過，有不少經濟數據表現不佳，也打亂央行2023年時計畫將銀行利率調高1倍的計畫。

路透社最新調查，2023年紐國的利率可能增至3.5%，低於紐西蘭央行5月認為明年年中將上看4%的預估。節節升息下要付的貸款變多，紐西蘭上季房價下跌2.3%，跌幅創13年最大。

ANZ銀行指出，紐西蘭2022年經濟第2季是成長，或下滑至衰退狀態，從首季GDP意外萎縮0.2%來觀察，應該可以看出一些端倪。另外，企業信心已降至新冠疫情爆發以來最低，有3分之2不認為情勢會好轉。同時，消費者信心也跌至34年新低。

紐西蘭銀行(Bank of New Zealand)也認為，相較於紐西蘭央行5月下旬的利率決策來看，當時一口氣升息3碼，表示實際上的經濟情況，其實已經在惡化了。