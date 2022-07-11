師大商圈原本盛極一時，過去店面租金曾創下北市最高，但後來被當地住戶抗議影響到生活品質，在一連串爭議爆發後逐漸沒落。美女主播吳宇舒日前返回母校師大附近覓食，意外發現暑假的師大商圈十分冷清，她驚訝表示，沒想到巷內咖啡廳都倒光了，以前吃的銅板美食價格也都上漲。

吳宇舒在IG發文指出，沒想到師大龍泉街暑假這麼冷清，從她拍下的照片可見，馬路上幾乎沒有逛街人潮，有幾家店面都是大門深鎖，和過往印象中的熱鬧情況差距很大。

吳宇舒感嘆，師大商圈以前巷子裡的小咖啡店都倒光了，而且食物的價格也差很大，「知名生煎包一顆變13元？以前是5塊嗎！轉角的蚵仔煎還是同一個老闆娘，但一份漲了一倍價錢！」

師大商圈因緊鄰師範大學、鄰近捷運古亭站及台電大樓站，交通便利、年輕族群多，是台北市著名商圈之一，鼎盛時期夜市營業時間巷弄內往來如織，租金最高時曾創下一坪1萬5000元的紀錄。惟周邊住戶維護居住品質而出現店面退租潮，商圈業種改變，整體來客量也不如以往，近年來網路購物興起，加上受到疫情影響，人潮再度受到影響。