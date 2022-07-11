今年溫網單打冠軍喬柯維奇（Novak Djokovic）表示他可能不會參加今年9月的美國公開賽，原因是他至今還未施打COVID-19疫苗，而且也沒計畫施打。除非美國邊境大解封，否則喬柯維奇就不會參賽，不惜放棄一個追平納達爾（Rafael Nadal）生涯22座大滿貫金盃的機會！

喬柯維奇說：「我沒打疫苗，也沒計畫要打，所以我唯一的機會是美國移除疫苗綠卡之類的規定，或是有豁免條款。我也不知道，我不認為應該期待豁免條款，就算有可能，我也不知會是什麼樣的。」

2021年是喬柯維奇最棒的球季，差一點就橫掃4大賽，但他最後在美網決賽敗給麥維德夫（Daniil Medvedev）。今年初喬柯維奇和澳洲移民部周旋了半天，最後還是因為沒打疫苗而被攆出國境。現年35歲的喬柯維奇應該要好好珍惜剩下的大滿貫爭冠機會，但他打定主意不接受疫苗，如此他的下一次大滿貫要等到明年，到時候也不一定能參賽。

對於此次溫網的勝利，喬柯維奇顯得心滿意足，沒打算乘勝追擊，「我要去度假了，不管我接下來要打什麼比賽，我肯定要休息個幾周。過去幾個月太累了，太多比賽，我很高興這次拿到我想要的東西。」喬柯維奇拿過3次美網冠軍，最後一次是在2018年。