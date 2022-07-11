位於八里區米倉里觀音山麓的無極宮於今(11)日捐贈1輛復康巴士給新北市政府，主要是信徒賴金山及林秀珠夫婦，為感念無極宮母娘慈悲庇佑，因此特別以無極宮名義捐贈，新北市社會局長張錦麗、八里區長陳炳仲和民政局、交通局同仁親自上山受贈，前八里鄉長、現任米倉里里長張恆也受邀觀禮。

無極宮主委陳文果表示，該宮座落於觀音山麓，面臨淡水河口，於57年興建，當年因交通不便，且無現今工程機械、水泥車協助，因此都是由信眾一磚一瓦扛上山，可說是篳路藍縷。

陳文果說，無極宮主祀王母娘娘，本著母娘濟世渡人的精神，信眾曾於68年重修，為北台灣王母娘娘信仰重要道場之一，香火鼎盛，但一度稍微沒落，他接任主委後，積極網羅人才，並參與地方公益，創設獎助學金和急難救助，也感謝賴金山夫婦的善心，以無極宮名義捐贈，讓母娘慈悲救人的精神得以發揚。

張錦麗表示，感謝無極宮及信眾賴金山夫婦，此次受贈是新北市第669輛復康巴士。新北市有超過17萬身心障礙人口和65萬長輩，部分行動不便者出門需仰賴復康巴士，非常感謝社會各界的愛心，使新北市擁有全國最多的復康巴士，每年服務超過50萬人次，可謂功德無量。