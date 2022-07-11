文／健康醫療網

「醫生醫生，你看我最近頭髮掉好多呀，我有拍下來給你看」未等中醫師開口問診，這位30出頭的年輕女性便急沖沖打開手機裡的照片跟中醫師分享，接著又急切地訴說，「不只頭髮掉得多，最近白髮也變多，且頭髮粗粗乾乾，可是我洗髮精都用一樣的呀！怎麼會這樣？」

中醫師曾偉婷表示，針對上述個案，經把脈問診後，她發現該女性的脈象顯示出她正處於疲憊又緊繃的狀態，因為最近剛換了新工作，生活步調緊湊，加上她覺得越夜越美麗，只有晚上睡前的一大段自由時間屬於自己的，因此總是熬夜觀看宮廷劇，直到凌晨2、3點才甘願入睡，如此持續了一年多。

●熬夜導致氣血不足 影響毛髮健康

現代人生活壓力大，常為了工作或煩心之事耗盡心神，等到晚上可以休息時又常捨不得睡覺，開始追劇、打手遊的熬夜生活，認為這樣才是紓壓的管道，中醫師曾偉婷表示，長期下來大量的耗傷氣血，身體處於一個過勞的狀態，讓很多人年紀輕輕就頭髮日漸花白，愛美的女性發現自己的秀髮不再烏黑亮麗，反而枯燥易斷，落髮量也跟著增加。

以中醫來說，「肝藏血，髮為血之餘」意思為，肝是儲藏人體血液的臟器，當身體各處需要血液時，則經由肝臟的疏泄功能將血液運送到身體各個臟器，由於頭髮、毛髮相比於其他器官來說為身體的末梢的部分，因此當肝臟有多餘的血液時才能運送至毛髮進行滋養修復。

凌晨1點到3點是肝臟運行的時間，若長期熬夜，肝臟無法在此段時間涵養血液，加上身體白天已耗用太多氣血於腦袋、心臟、脾胃等各個臟器的運作，人體整體的血液不夠運用時，最先被犧牲的就是毛髮的養分供應，就容易出現白頭髮變多、落髮量多、頭髮枯燥無光澤等症狀。

●何首烏、杜仲等中藥材滋補肝腎 呵護秀髮

中醫關於頭髮又有一段文字提到「腎藏精，其華在髮，精血不足，黑髮不生」由此可知毛髮的養分供給來自於肝血，而肝血的生成來源則有賴於人體的腎精。曾偉婷表示，隨著年紀長，腎精會漸漸的消耗，所以頭髮也會漸漸斑白、稀疏脫落，尤其女性至更年期時常會突然有感白髮增多、頭髮每天掉很多，這是因為腎精漸漸不足以維持肝血的合成所致。

綜合以上可知，必須讓腎精和氣血充足，頭髮就能維持烏黑柔潤、茂盛濃密，除了生活作息要調整，勿熬夜、不可勞心思慮多、心情放鬆以外，也可使用中藥適度的調整體質、補充腎精和肝血，中藥裡常見的藥物像是何首烏、雞血藤、骨碎補、杜仲、地黃等皆可滋補肝腎。

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