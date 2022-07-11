雲林縣政府爭取前瞻計畫補助6000餘萬元，改善北港23處危險路口。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港朝天宮香火鼎盛，每年有600萬人次以上遊客，香盛期車流輛眾多，人車爭道險象環生，雲林縣政府因此爭取前瞻計畫經費，進行23處危險路口改善計畫，縣長張麗善11日到場會勘，強調北港是宗教觀光勝地，有必要打造安全通暢的環境，提供鎮民與遊客更好的生活與旅遊品質。

張麗善11日率縣工務處處長汪令堯等人，前往北港鎮華勝路、新德路口會勘，里長、鎮民代表、地方民眾數十人到場關心，因為類似這種多條道路匯集的路口，鎮內有10餘處，經常發生交通事故，造成人車傷亡，大家都很希望盡速改善。

張麗善表示，縣府向營建署提案申請「前瞻計畫-提升道路品質計畫2.0補助」，今年4月獲得通過，補助「雲林縣北港鎮市區道路危險路口改善計畫」經費6385萬6000元，加上縣府自籌配合款1216萬4000元，總經費7602萬元，改善23處重要路口，以及文仁路部分路段既有人行空間更新。

張麗善說，路口將以「增加庇護島」、「行穿線遠離路口」、「縮短行穿線距離」、「路口人行道擴大」、「安全停等空間」、「增設號誌及行人號誌」等設計方式，導正用路人行車動線、減少視線死角、降低車速，並可讓高齡者等弱勢行人，穿越馬路時有安全等候空間。

汪令堯補充說明，文仁路部分路段人行道改善方面，除了更新路面，同時會改善排水與坡道、排除路障，讓文仁路周邊民眾有更平整舒適的步行環境，也可讓建國國中、北辰國小學生徒步上下學時更安全。至於里長們反映人行道樹根隆起問題，也會一併解決。