桃園26處社區接種站11日提供首波Novavax疫苗免預約接種服務，桃園市長鄭文燦前往視察。(蔡依珍攝)

桃園11日新增2067例本土個案，較前日減少29.8％，今也全天開設26處社區接種站，首度提供Novavax疫苗，免預約、現場發放號碼牌依序施打，共計可提供2萬5000人次接種量能，打氣踴躍。針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，桃園預計在21日疫苗到貨後，於30所國小設置「兒童莫德納疫苗快打站」，提高嬰幼兒保護力。

桃園11日新增2067例本土個案，衛生局長王文彥表示，相較10日2947例，桃園疫情單日減少29.86％，其中65歲以上個案占7.40％、18歲以下個案占23.03％，呈現緩步下降趨勢。

桃園11日也在全桃園開設26處社區接種站，提供首波Novavax疫苗免預約接種服務，市長鄭文燦說，Novavax疫苗為次單位蛋白疫苗，不僅疫苗保護力高，且安全較無副作用，是良好的疫苗選擇，凡年滿18歲、符合接種資格者，不論劑次均可前來接種，且可與其他疫苗廠牌交替使用，未來也將視疫苗數量決定下一輪施打時間，兼顧各年齡層市民的健康。

鄭文燦也提到，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府規畫兒童莫德納疫苗專案接種，將採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園）、以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）2種方式雙軌併行，提供嬰幼兒接種疫苗服務，預計在7月21日疫苗到貨後，於30所國小設置「兒童莫德納疫苗快打站」，接種環境方便友善，後續市府會公告學校快打站地點，也歡迎家長抱著孩子前來接種。

鄭文燦說，目前疫情正在收斂，在恢復正常生活的同時，也仍應持續提高保護力，桃園6至11歲國小學生莫德納及5至11歲BNT第2劑兒童疫苗入校接種計畫，已在7月5日全數接種完畢，尚未完成接種者可至衛生所或醫療院所安排接種。市府也將持續以各項福利鼓勵長者接種疫苗，桃園長者第3劑疫苗接種率已達78％，第4劑疫苗正陸續接種中，希望長者務必優先接種，提升接種率、降低重症比例。