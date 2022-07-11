立委王美惠說，今天在現場，還有位阿嬤下跪痛哭，畫面令人非常不捨。（王美惠國會辦公室提供）

日本前首相安倍晉三日前於奈良車站演說時遇刺，震驚世界各國。安倍晉三擔任日本首相期間，曾多次為台灣發聲，並表示「台灣有事就是日本有事」。立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文等今（11）日前往日本台灣交流協會悼念。郭國文表示，協會原擬定8月初訪問日本、持續建立交流及台日情誼，然而事發突然，也將弔唁安倍一事列入優先行程，向安倍致上最高的敬意。

郭國文提到，去年12月國策院舉辦的「新時代台日關係」，邀請到安倍前首相視訊演說，他也在現場聆聽，安倍當時也強調，「日本無法容許台灣遭武力侵台，台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，聽完至今仍然感動猶存。

郭國文還說，安倍雖然驟逝，仍然期待安倍對台灣的立場未來也能夠成為自民黨的路線，甚至是日本政壇的共識。立法院「亞東國會議員友好協會」原擬定8月初訪問日本、持續建立交流及台日情誼，然而事發突然，也將弔唁安倍一事列入優先行程，向安倍致上最高的敬意。

立委何志偉表示，安倍前首相是台灣好朋友也是老朋友。安倍前首相被稱為最友台的首相，他認為對安倍而言，台灣也是一個令人感到溫暖的地方。

立委張廖萬堅表示，面對如此噩耗，感到萬分悲痛與不捨，為安倍前首相祈求冥福的同時，更要嚴厲譴責暴力。張廖萬堅也強調，會持續推動台日邦誼的鞏固，共同努力高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟。

立委鍾佳濱表示，令他印象最深的是去年中國以檢疫為藉口，停止進口台灣鳳梨時，安倍前首相分別在twitter、IG等各個不同社群網站分享他與鳳梨的合照，用行動力挺台灣的農產品。立委范雲表示，今天到日本交流協會，主要是希望能表達心中對安倍晉三首相的感念之情與不捨。

此外，立委王美惠說，今天在現場，還有位阿嬤下跪痛哭，畫面令人非常不捨。如此讓台灣民眾不捨的外國政治人物，實在非常少見，更凸顯他對台灣的重要性。願這位台灣永遠的朋友安息，在天之靈仍繼續看顧台日堅定的友誼。

王美惠指出，台灣能夠有安倍前首相這樣的摯友，是非常珍貴的緣分。自己也特別響應「台灣安倍晉三之友會」舉辦的追思活動，將共同參與募資，於產經新聞刊登全版廣告，向日本民眾表達台灣人最深的感恩與追思。