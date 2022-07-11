台塑四寶公布第二季財報，累計四寶大賺587.62億元，其中，受惠國際油價上揚，加上旺季帶動平均價格，台塑每股大賺3.33元，搶下四寶獲利王。

台塑(1301)第2季合併營業額739億元，季成長4.1%；第2季本業利益152億元，季成長14.8%，合併稅後利益212億元，季成長27.9％，歸屬母公司每股稅後盈餘為3.33元。台塑表示，因俄烏戰爭導致歐洲能源價格高漲，當地鹼氯廠因成本偏高降產，且EVA太陽能封裝膜需求大增，價格上漲，利差擴大，因此，今年第2季合併營業利益比第1季成長，第2季各產品平均價格都比第1季上漲，幅度介於3~32％。

南亞(1303)第2季合併營業額為947.3億元、季減少7.2%；第2季歸屬母公司稅後利益為143.5億元，每股稅後盈餘1.81元。南亞表示，第2季化工產品獲利減少，係部分產品售價下滑所致；電路板產品需求擴張，訂單滿載，獲利上揚，其獲利已連續10季增加；其他電子材料產品因大陸疫情管制措施，影響產業運作，加上全球通膨影響消費力，導致獲利下滑；聚酯產品因美國市場需求佳，產線全能運轉，產品售價調高，獲利增加；塑膠產品營運穩定，第2季獲利略為增加。

台化(1326)第2季合併營業額1078.02億元，季成長13%；第2季歸屬母公司稅後利益為62.98億元，每股稅後盈餘1.07元。台化表示，受俄烏戰況僵持及全球供應鏈失衡等影響，原油、能源及糧食價格高漲，推升物價上漲，各國央行為對抗通膨陸續升息，市場產生經濟下行疑慮，加上大陸堅持清零封控政策及同業新產能競爭，下游需求疲弱，加工價差縮減，影響第2季營業利益較第1季減少。

台塑化(6505)第2季自結合併營業額2392.85億元，季成長29%；第2季自結合併稅後利益169.14億元，季成長23.9%，其中，歸屬母公司的稅後利益169.3億，每股稅後盈餘1.78元。台塑化表示，第二季營業利益增加21.5億元，其中，煉油事業營利比第1季增加，主要是第2季受俄烏戰爭影響，全球油品供給吃緊，主要產品對原料價差比第1季增加所致；烯烴事業營利比第1季減少，主要是第2季烯烴產品對輕油價差比第1季走弱，加上輕油購料與存貨損失增加所致；公用事業營利也比第1季減少，主要是第2季燃料煤耗用成本比第1季增加。