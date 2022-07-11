2011年主演九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅的男星柯震東，今年31歲的他，憑藉《月老》抱回人生首座台北電影節影帝獎座，沉澱興奮心情後，昨天(7/10)柯震東發表了得獎感言，竟驚吐想退休，「我是真的累了」。

柯震東昨天在IG發表拿下北影影帝的感想，直呼還是感覺很像一場夢，頒獎典禮當下發自內心沒想到會得獎，「所以上台胡言亂語…誰都沒感謝到也什麼都忘了說…現在就在這裡一次說吧！！！」，他感謝台北電影節給了他「最佳男主角」大獎，「在這個時候拿到這個獎對我來說真的是非常強大的強心針！」。

柯震東接著語出驚人，表示自己常說要退休，聽起來像是開玩笑，但其實真的有想過，表示今年自己執導了一部電影，因此更加認真想要轉往幕後發展，或是用別的方式去參與影視行業，直言「因為演員真的好累好累！準備角色、剖析自己、挖空自我、離開角色，已經夠累了！還要站在最前線接受各種花式檢驗跟輿論攻擊！」。

他更吐露內心話，「柯震東這三個字好像一直都沒跟演技這兩個字扯上關係…談論到表演的時候大多數人想到的絕對不是我…我是真的累了…」，因此更感謝北影在這個時候，給了他男主角獎這個肯定，「在我認真迷惘的時候給了我繼續走下去的動力！真的感謝！」。

他也感謝《月老》這部片及團隊帶著他走了那麼遠，當然也得謝謝粉絲，「不管你是看電影認識我還是看直播認識我的…我都謝謝你們！因為沒有你們就不可能有我！謝謝你們依然願意看我表演讓我還有飯吃！謝謝你們」，並約定「我們未來偉大的航道見！」。