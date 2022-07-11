24歲影后王淨接受《MilkX》訪問，提到以前不知道怎麼好好處理自己的真實情緒，內心曾感到無力與辛苦，在幾年前甚至有輕微的憂鬱症徵兆及短暫服藥，因藥物副作用到後來停藥，這幾年偶爾還是會偶發性短時間內極度高興又極度悲傷的情緒大起伏。

這件事的困擾，讓王淨一直到最近診斷出是因睡眠障礙的影響後，才令她有「生命總在重要時刻會給你該知道的答案」的豁然開朗，因為這個診斷結果，使得她在面對自我生理及心理時，少了嚴苛、多了更多理解和體諒，給大起大落的情緒調適的空間與時間，不急著要求自己馬上回復。

現在的王淨已是「2.0版本」，她從過去那個極度恐懼被否定的狀態走出來了，會毫不保留的在熱愛的人事物全力以赴，期許在多年後回頭看自己依舊勇敢、沒有背離自己的理想、沒有辜負他人的愛與支持，王淨也笑說：「雖然我尊重批評我或否定我的人，但還是希望大家繼續喜歡我啦！」

談到感情事，王淨說她還是會勇敢地去愛1個人、可能也會再分手、再受傷，但不想放棄愛的可能、她依舊期待著在該愛的年紀好好體驗為別人付出和被付出的感覺。感情路上該受傷就是會受傷，不要等到沒有力氣了或沒有時間受傷的時候再來體會受傷。