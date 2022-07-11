導演陳慧翎、李俊宏與林柏宏、曾莞婷、監製周銓。（Netflix提供）

由比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演的Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》將於7月15日正式上架，於7月1日舉辦世界首映後觀眾反應爆棚，600位觀眾笑聲充斥中山堂，最後從台北電影節參與播映的145部作品中脫穎而出獲得觀眾票選第一名。

除台灣影視作品外，還參展作品包括英國、美國、法國、德國、哥倫比亞、日本、韓國、印尼、印度等國家地區的影視作品，對此導演陳慧翎表示：「那天跟著600位觀眾一起在中山堂看片，雖然是看過很多次的內容，但跟著觀眾一起看感覺就是不一樣，聽到大家在不同的環節笑聲不斷，非常感動。」李俊宏導演也笑說：「在電影院集體觀影真的有股氣氛感染的魅力，即便我們已經看了很多遍，還是會忍不住跟大家一起笑。」

陳慧翎表示：「當時對於要在電影院放映其實非常緊張，因為會直接看到觀眾最立即的反應，對我來說真的是一個非常大的酷刑，根本沒有辦法專心看，很怕我們自己覺得應該要笑的地方卻沒有笑聲，所以實際上當天播映的兩個小時，一直在觀察觀眾，但是當觀眾在最一開始發出第一陣笑聲之後，就鬆一口氣，後來笑聲不斷我就更放鬆了。」李俊宏導演則說：「記憶最深刻的就是當Netflix Logo一出來大家就笑得很開心，電影院的氛圍也幫我們加分。」對於當晚觀眾給予及大好評反饋，也紛紛投下票選，獲得第一名之後，陳慧翎認為：「這真的是一個很大的激勵，因為雖然是做喜劇，但我們一直戰戰兢兢面對，以影集的身份在電影盛會中獲得票選第一真的很感謝。」

《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，故事來自於一家3個勇敢以自己方式追愛的女人，她們失去生命中最重要的男人—爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。史上最鬧媽媽玫玫（比莉 飾）與40歲未嫁大女兒如蓉（賈靜雯 飾）、20歲常介於單身與非單身小女兒若敏（柯佳嬿 飾），3人因父親的驟然離世陷入巨大的傷痛，即使母女3人在一屋簷下，心卻沒有真的生活在一起，玫玫在因緣際會下決定終結終日哀怨的生活，出發找尋可以陪伴終生的男人，並把自己給嫁掉！大姊如蓉一肩扛下照顧媽媽和妹妹的重擔，當國文老師兼小說家，都快40了還始終單身，直到遇上暗戀多年的學長，小說般情節就此上演！妹妹若敏戀上極品渣男，為渣男赴湯蹈火、欠債7位數也在所不惜的她何時能清醒？《媽，別鬧了！》預計2022年7月15日 Netflix 全球獨家上線。