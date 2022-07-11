年底台北市長熱將開打！在國民黨已提名蔣萬安、民眾黨幾可確定派出黃珊珊後，民進黨昨也拍板徵召衛福部長陳時中出戰台北市。一份最新網路「民調」則顯示，有高達50.5%的人支持蔣萬安當市長，陳時中敬陪末座，僅獲16.7%的支持度！

入口網站《Yahoo新聞》民調今（11日）起以「你看好誰能當選台北市長？」進行網路投票，本次投票共有「你看好誰能當選台北市長？」、「你認為陳時中在防疫期間表現如何？」與「陳時中在參選聲明中提及『台北市停滯太久』，你是否同意？」三題，投票時間將從今日統計至15日，而網友們對此也相當踴躍，截至今日下午三點，已有超過兩萬人參與投票。

在問題一「你看好誰能當選台北市長？」中，蔣萬安得到了50.5%的支持度，奪得第一，台北市副市長黃珊珊與陳時中則分別得到26.9%與16.7%的支持度；在問題二「你認為陳時中在防疫期間表現如何？」中，有過半的網友認為不好（19.6%不太好，55%非常不好）；而在問題三「陳時中在參選聲明中提及『台北市停滯太久』，你是否同意？」，僅26.3%的網友表示同意（13.9%還算同意，12.4%非常同意），有高達68.9%的民眾表示不同意（25.7%不太同意，43.2%非常不同意）陳時中的說法。