聯強(2347)六月營收一舉衝破400億元，來到419億元，年增25%、月增30.15%，並創下同期新高與單月歷史次高的紀錄。第二季營收續破千億大關，來到1036億元，年增7%、季增3.29%，同時連續三季創新高。累計前六個月營收達2045億元，寫下上半年度首次突破2000億水準的歷史紀錄，年增11.53%。

今年以來整體大環境雜音不斷，尤其第二季受疫情再起、大陸封控的影響，市場悲觀情緒更加瀰漫。但聯強表現依然穩健，除四月因大陸突然嚴格封控、對營收產生短暫的影響，到五月隨即回穩，進入六月更是大爆發，各地區同步達到雙位數的年成長，並紛紛寫下新高紀錄。其中台灣創單月歷史新高，並大幅成長54%；紐澳、印尼、香港也同創同期新高，分別年增33%、34%與38%；即使受封控影響最大的大陸，六月也大幅成長21%，並達到同期的次高。

聯強第二季營收1036億元，續破千億大關，年增7%，同時連續三季創新高。聯強商用加值業務第二季大幅成長19%，同時寫下連續六季創新高的紀錄，其中資料中心相關產品大幅成長近五成，網路資安、雲端服務與AIoT等產品也都成長超過兩成。元件業務受惠工廠解封加速趕工生產，以及新客戶開發有成，第二季一舉創下單季歷史新高，年增10%。

累計前六個月營收2045億元，寫下上半年度首次突破2000億水準的歷史紀錄，並年增11.53%。其中元件業務創半年度的歷史新高紀錄，商用加值與消費性業務則創同期新高；各地區也都達到雙位數以上的年增。

進入下半年，聯強預期仍然會有傳統旺季的效應，營收表現將可望持續向上。