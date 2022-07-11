經濟衰退擔憂持續主導市場走勢，惟恐慌賣壓稍有緩解，國際資金對亞股的態度也轉趨和緩，保德信指出，上週外資雖然對亞股有買有賣，然賣超金額相較之前大幅縮小，且今年來為國際資金賣壓重心的東北亞雙雄，上週雙雙轉為資金淨流入，也同步終止連4賣窘境，外資買超南韓3.5億美元，金額為亞股單週第一，台股則小幅獲0.35億美元回補，另外泰國股市也有0.37億美元資金買盤。

保德信進一步說明，隨著市場有稍微喘息的空間，上週單週亞股漲跌可看出，近期跌幅較深的股市呈現明顯反彈，包括印度、南韓、台灣等，上週週線全數收紅，其中以印度漲幅2.97%名列亞股第二，緊接著為南韓的1.96%、台灣的0.85%，至於亞股單週週漲幅冠軍為東協的菲律賓股市，大漲3.19%之多，反而是之前連5紅的中國股市，本週漲勢暫歇，滬深300指數同期下跌-0.85%，而東協的越南、馬來西亞股市跌幅分別為-2.3%、-1.65%，成為吊車尾市場。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，上週影響市場的主要因素環繞在經濟衰退、FOMC會議記錄，以及意外強勁的非農就業數據，根據最新公布6月非農新增就業意外增至37.2萬人，遠優於預期，失業率3.6%與前月持平，連續三個月數據優於預期，顯示就業市場強勁有撐，強化投資人對於本月聯準會再升3碼的預期。另外，上週美國公布的耐久財訂單、PMI及ISM服務業指數雖皆優於預期，但仍不減投資人對經濟衰退的擔憂。

展望本週市場焦點將轉向財報及CPI數據，投資人將從企業財測訊息評估經濟前景，而CPI數據不論能否見頂，預期都難影響聯準會鷹派升息立場，雖然聯準會官員意識到升息已對經濟動能造成打壓，但打擊通膨仍是目前首要目標，沒有放緩升息的本錢，因此市場對經濟衰退的擔憂情緒，料將持續牽動盤勢，美股將延續多空拉鋸的震盪格局。