璞園建築團隊自2007年接手東風鷹籃球隊，更名為「璞園建築籃球隊」，經營迄今已走過15個賽季，曾締造四連霸王朝，總計拿下5座SBL總冠軍；璞園育樂於11日宣布，桃園璞園建築籃球隊將出借兩賽季SBL參賽權利予彰化縣SBL籃球隊。

桃園璞園建築籃球隊教練團，除體能教練穆建宏、管理陶俊因個人生涯規劃自請離隊外，執行教練黃啟峰、技術教練唐偉傑、防護員吳勻鎧、翻譯李汶軒 將加入桃園領航猿團隊，其職務內容另行公告；球隊陣中9名球員，朱恩麟、周宸緯、林俊恩、邱家佑、莊又齊、陳奕綸、陳政軒、趙得恩、李謨汎，其合約全數由彰化縣SBL籃球隊承接原合約權益。

璞園建築團隊董事長李忠恕表示：「經營球隊15年來，感謝桃園市政府、台中市政府、贊助商的支持，歷任教練團、球員與隊職員的付出，以及所有球迷的力挺，SBL參賽權利的移轉並非停下璞園建築團隊對於籃球經營的腳步，而是持續投入於桃園領航猿籃球隊。未來，璞園育樂將秉持著持續培養籃壇人才、健全職業籃球發展的目標，持續為台灣籃壇盡一份心力，也希望球迷朋友們能持續支持桃園領航猿，為我們所愛的籃球而戰。」