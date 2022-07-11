嘉義市政府為鼓勵年輕世代參與社區公共事務、提供創新的服務，舉辦第2屆「洄嘉青年－FUN心玩社區」，提供80萬元行動補助金及25萬元成果競賽獎金供青年朋友提案爭取，盼建立新世代對社區的責任感，與地方居民一同共學、導入新思維、新觀念。

嘉市去年舉辦第1屆「洄嘉青年」，媒合年輕人進入社區，再由社區提出點亮計畫，今年新府將委託雲林科技大學承辦計畫，設計有「行動補助金」和「獎勵金」雙重的制度，獲選每隊，除在執行過程中能夠得到最高8萬元行動補助金外，年底舉辦成果發表與競賽活動，也提供總額25萬元的獎勵金，鼓勵青年團隊發揮後續的能量，持續深化服務。

市府社會處長林家緯指出，近年社區組織領導階層多有老化現象、以致組織運作缺少變化，社區傳承及世代交替出現困難，以公開徵選青年優質提案的方式，能運用年輕人的創意為社區創造亮點並提升量能，共創跨世代新價值。

洄嘉青年計畫主持人王新衡表示，計畫帶領青年真正認識、關懷社區，並且正視在地課題、提出具體策略，強調青年參與社區一個很重要的責任就是，「給他們責任」，以共學方式，跟著在地耆老，一起學習在地知識、新式科技及思維，以社造精神浸潤日常生活，並且永續經營，而非蜻蜓點水。

第2屆「洄嘉青年－FUN心玩社區」計畫歡迎15至25歲青年 ，高中職生不限年齡，至少3人以上團隊參與提案，在學生需為轄內高中職學生、雲嘉地區大專院校學生或嘉義市在藉青年。

市長黄敏惠表示，近年來市府持續推動青年政策五大主軸，包括多元培力、創新孵化、職涯就業、創業扶植及公共參與等，「洄嘉青年」的核心是透過政府搭平台，在「年輕人」跟「社區」之間搭起橋樑，讓政府政策、社區需求和青年創意能夠結合。

黃敏惠說，去年第1屆洄嘉青年的成果豐碩，像與劉厝社區共同完成寶特瓶裝置藝術、將潮流街舞的風氣帶入頂庄社區、與精忠社區及精忠國小共同舉辦定向越野的夏令營等，期待第2屆有更好、更精采的成果。