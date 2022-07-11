女大生騎車遭轎車擦撞，後座張女身體噴飛，戴著安全帽卡進肇事車底部，警消人員以千斤頂將車頂起，助張女脫困送醫。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區昨（10日）下午發生1件離奇車禍，2名女大生騎機車雙載，行經海安路北往南被轎車擦撞，機車後座女乘客彈飛引擎蓋後滾落車底，只是兩隻腳露在車外，警消人員以千斤頂將車頂起，助其脫困，經送醫後不僅全身擦挫傷，還因事發當時正值中午，被高溫的柏油路燙傷。

回顧事發過程，19歲的楊姓女大生10日下午騎著電動機車載著18歲的張姓大學女同學，沿海安路北往南行，在和緯路口時，同向行駛的64歲陳女駕車從內側車道右轉，直接撞上機車，機車後座的張女噴飛上陳女汽車引擎蓋，再滾落地，滑入汽車右前輪後方車底動彈不得，只剩下兩隻腳在車外，一旁的騎士楊女則手腳擦傷，受人攙扶起身嚇傻。

路人報警後，警消獲報趕往現場救援，趕緊以手搖千斤頂與氣壓式頂舉袋將車子頂起，將人救出，經送醫後，張女不僅全身多處擦挫傷，因車禍為下午2時許發生，柏油路被烈日曬到飆破攝氏60度，張女的四肢與胸腹部被柏油路燙傷，所幸並無生命危險，詳細車禍責任歸屬仍待警方釐清。