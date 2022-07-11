陳男經過時見檳榔攤無人看守，徘徊了一下後起了歹念，快速地伸手將放在桌上的現金拿走，隨後騎著單車逃之夭夭。（高雄市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

日前高雄市鳳山區一間檳榔攤遭竊，陳姓男子趁檳榔西施去上廁所，店內無人看守時，將檳榔西施放在桌上的6300元偷走，檳榔西施上完廁所發現桌上的現金不翼而飛，報警後警方調閱監視器鎖定陳男，9日在高雄市大寮區將陳男逮捕，依竊盜罪移送地檢署偵辦。

6日鳳山分局接獲報案，一間檳榔攤遭到行竊，一名檳榔西施將6300元的現金放在桌上便去上廁所，陳男經過時見檳榔攤無人看守，徘徊了一下後起了歹念，快速地伸手將放在桌上的現金拿走，隨後騎著單車逃之夭夭。

檳榔西施回到店面發現桌面上的現金不翼而飛，立刻報警處理，警察調閱監視器畫面後，鎖定頭戴鴨舌帽、騎著單車的陳男，三天後在大寮區中正路發現陳男身影，立即攔查，並查扣未花完的現金，將陳男逮捕並依竊盜罪移送偵辦。

警方也呼籲民眾保管好自身的財物，財不露白才不會讓歹徒有機可趁，若民眾有發現可疑的人、事、物，請立即撥打110報案，共同維護治安。