疫情趨緩，新北市昨日新增3069人，新北市長侯友宜表示，因為假日效應，人數有比前幾天明顯減少，希望能夠盡速降下來，還是要把防疫做到好。新北市新聞局長張愛晶也說，疫情將進入長尾階段，未來疫情記者會不再每日舉行，將改為每周一、三、五舉行。

侯友宜說，居家隔離曾經最多10萬多人，今天下降到7500多人，居家照護累計68萬人，疫情相對穩定，降下來速度不夠快， 還要把防疫做到位。