台灣電動車駕駛逐漸普及，近年卻屢傳鋰電池起火自燃事件，每次滅火都需要大量水源阻止電池復燃，台南市消防局購置3組滅火毯，只要兩人即可拉開毯子覆蓋起火車輛，阻絕火勢，且可重複使用，未來將是電動車火災的理想滅火工具。

台南市去年7月發生一起特斯拉電動車自撞起火事件，車底電池部位不斷有火舌冒出，消防局派出了6部水車持續灑水，替鋰電池降溫，等到電池燃燒殆盡結束化學反應。

電動車起火過程會散發有毒化學氣體，需要消耗大量水源灌救，才能阻斷電池復燃，南台灣常遇乾旱，水資源匱乏，台南市消防局尋求其他方式解決電動車火災，近日採購3組滅火毯提供救災使用。

台南市消防局添購的滅火毯每組10萬元，初期先放在市區附近的第5、6、7大隊使用，該物品在覆蓋燃燒的車體時，可降低周圍溫度，減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質與氧氣穿透，防止火勢延燒周圍物體。

滅火毯可耐1000-1300度高溫，且能重複使用，重約30公斤，僅需2人即可將滅火毯拉開，覆蓋起火的車輛，阻絕燃燒反應所需的氧氣而控制火勢，避免浪費大量水資源，算是當前電動車滅火第一線的理想防護工具。

台南市消防人員的硬體設備近年逐步更新，除了編列採購第2套消防衣，建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化、全面配發更安全穩固的美式消防梯及消防車安裝遠端監控系統等，提昇消防員救災安全。