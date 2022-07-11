首批屏東龍膽石斑訂單成功簽約，打開銷售日本市場新契機。（林和生攝）

解決台日合計關稅、檢疫包裝與物流相關問題後，屏東石斑宣布以冰鮮空運方式進軍日本，11日由供貨商、買主及屏東縣長潘孟安見證下，三方簽訂首批試銷訂單，宣布啟動3公噸龍膽石斑試銷至日本，將提供業者進行市場測試，進一步拓展對日輸入石斑魚的機會。

原訂在6月底的簽約計畫延至7月中旬，潘孟安表示，由於是首次輸日，雙方對於合計關稅、進口檢疫標準及相關確認文件，花了較多時間討論，他也透露，談妥的價格比起過去活魚運搬輸陸的池邊價，還要高出一些。

根據統計，屏東境內石斑魚養殖戶有700餘戶，養殖面積約610公頃，占全台4成左右，年產量約6700噸，年產值高達新台幣16億元，養殖主力多為龍膽石斑及龍虎斑，是國內最大石斑養殖區域。

此次供貨商「屏東縣優質認證水產品生產合作社」理事主席陳建翰表示，對岸一紙禁魚令造成產區很大恐慌，所幸屏縣府第一時間媒合日方買家，隨即啟動產區視察，關於用藥與食安疑慮紛紛釐清後，讓屏東石斑開啟輸日契機。

當時對岸禁銷令一出，第一時間為台灣發聲表示，「日本應協助台灣購買民主石斑魚」的日本買方林慎平，就是「安倍晉三之友會」的一員；立委周春米表示，過去屏東鳳梨遭大陸打壓、台灣疫苗短缺和台灣遇上強震，都可以看到前日相安倍晉三為台灣發聲。因此簽約記者會前，眾人特地默哀，感謝安倍牽起台日情誼的緣分。

潘孟安表示，屏東石斑魚在縣府嚴格監督與輔導下，並提出相關檢驗合格報告，都符合日方檢疫相關規範，此次採購的3公噸龍膽石斑，將會測試日本國內市場接受程度，也期盼未來慢慢增加屏東石斑魚直售到日本市場的機會，達到多元市場、分散風險目標。