知名主持人于美人今（11日）上午在臉書分享一段警世文，這是南非普勒多利亞大學對全體師生張貼的公告，內容是：「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊」，文章貼出後，吸引2.4萬網友按讚狂推。

于美人今在臉書有感發文：「朋友傳來一段話，發人深省！」並分享南非一所大學的入口處，張貼了一張對全體師生的警告，內容如下：「要摧毀一個國家並不需要原子彈，只要允許學生作弊，於是在這個國家：一、病人死於這樣的醫生之手；二、建築物倒塌在這些工程師的手中；三、金錢在這些經濟學家和會計師手中五鬼搬運了；四、人民死於這樣的政客手中；五、正義在這樣的法官手中失去了...」。

于美人為了確認這段話的出處，還特別致電請教一位在非洲待過20年的老師，對方則告訴于美人：「你問的這句名言就出於普勒多利亞大學，在南非約堡北方的普勒多利亞，是南非首都和行政中心，該校曾經一直保持世界百大名校多年！」

文章一出，吸引2.4萬網友按讚狂推，紛紛留言感嘆：「非常正確的觀念啊！」、「洞察天機啊！謝謝美人分享」、「非常認同」、「聽得懂的都懂，不想懂的依舊摀著耳朵」、「學歷哪是問題，良知善心誠信才是做人的根本，現在的政客充滿著無廉恥，不知道拿什麼給下一代榜樣學」、「非常正確的觀念啊！很遺憾我們國家的領導人好像不在乎這些基礎德行，反而對違失者保護有加」、「如果碩博士這麼容易拿，那國家的教育品質呢？那真正拿文憑的刻苦學生們情何以堪？投機的行為可恥」。

于美人臉書全文。（圖／取材自于美人臉書）

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