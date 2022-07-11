疫情趨緩，各大商圈陸續推出消費活動。新北市經發局為有效將人潮引進商圈，帶動地方經濟發展，推動「活絡新北市商圈振興補助計畫」，轄內各商圈將在7月起舉辦連續5個月的活動，推出「在地特色傳統產業體驗」、「低碳及特色文化輕旅行」、「廟宇祈福暨老街體驗」、「網美體驗打卡抽獎」等主題，希望打造當地特色。

經發局長何怡明表示，經發局持續補助商圈辦理行銷活動，希望進一步帶動商圈業績成長，各商圈野積極結合當地特色推出各項活動，有主推自然低碳風光之旅的雙溪、野柳商圈，讓民眾同時享受美食、美景；三角湧、九份商圈推出滿額抽獎活動，促進買氣。

其中，石碇商圈將在7月份打頭陣，將在7月15日至17日舉辦石碇鱷魚節，推出生態文化導覽、帆布袋DIY手作體驗以及符合淡碇鱷形象的鱷魚舞，商圈也將在石碇老街舉辦鱷魚變裝踩街活動，邀請民眾一起參與，變裝參與者都可獲得200元石碇商圈購物金，團體賽得獎者最高可獲得6000元、單人賽最高可獲得3000元獎金。

經發局表示，除了石碇商圈活動外，雙溪也將迎來荷花季，將結合雙溪河道、淡蘭古道，安排假日導覽員免費介紹自然美景，期盼民眾在賞花之餘，享受商圈美食；平溪商圈將結合七夕情人節，推出消費滿77元可參加刮刮樂，換取特製好事幸福袋。有興趣的民眾可鎖定「來趣新北金發局」臉書與各商圈粉絲專頁。