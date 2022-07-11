近月油價飆漲，沒想到竟成為詐騙集團誆騙話題；台中市太平區一名58歲張姓男子，日前到中國信託商業銀行太平分行欲匯款2萬美元，機警行員發現有異，細問張男才知道他受女網友鼓惑要匯款投資頁岩油產業，也通報警方合力阻詐；警銀聯組防詐奏效，太平警分局分局長葉志誠也前往該分行致贈感謝狀。

太平警分局新平派出所日前中午12時許接獲中國信託商業銀行太平分行陳姓行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，請求警方前來協助。」員警到場瞭解後，得知58歲張姓男子，於網路上認識自稱為新加坡籍的女子，表示近期油價高漲，並以話術慫恿男子投資頁岩油產業，男子不疑有他即至銀行欲匯款美金2萬元。

中國信託商業銀行太平分行陳姓行員發現有異，除關懷提問並通報警方協助，在員警及行員力勸阻下，並說明該類型的詐騙手法及相關案例，讓男子恍然大悟，總算保住辛苦的血汗錢。

太平分局為為表揚行員的義行，由分局長葉志誠特地到該分行贈送分局特製「警察泰迪熊」寶寶予以肯定。葉志誠表示，台中市政府警察局目前正積極推動「警銀聯阻防詐」工作，透過金融機構與分局專責員警建立聯繫管道及互動，共同防制詐騙。