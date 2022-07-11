為提前歡慶父親節，家具企業攜手大賣場11日上午在苗栗辦理「我愛爸爸公益記者會」，一同發起「一張沙發，兩份愛」公益活動，自即日起至8月8日，只要購買指定款機能沙發，每張愛心價5288元，象徵「我愛爸爸」，將捐贈500元救助創世植物人家庭，邀請大家歡慶父親節，並一同撐起植物人的家。

家昀國際公司長期關懷在地弱勢，今年是第4度與創世基金會合作，近來疫情嚴峻，因不捨社會團體在艱困中苦苦堅持，特別連結通路夥伴家樂福，一起為公益團體加油。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、社會處長楊文志、苗栗縣議會主任陳鴻男、議員徐筱菁、家昀國際總經理李幸章、家樂福總公司公共事務部中區經理高婉如及苗栗創世清寒植物人安養院院長陳綠蓉等人，今天共同在家樂福苗栗店召開「一張沙發，兩份愛」公益記者會。

縣府秘書長陳斌山表，社會福利的健全，需要政府和民間共同攜手努力，感謝家昀國際及家樂福攜手發起本次購買指定沙發捐贈500元救助創世基金會，盼望大眾能夠集結這份感謝與關懷，共助弱勢家庭。

家昀國際總經理李幸章說，關懷弱勢進而能反思自身，期待以微薄己力為社會盡心，邀請民眾加入愛的行列。

家樂福總公司公共事務部中區經理高婉如表示，家樂福雖然是外商，但我們一直期許要做最在地的外商，家樂福逢年過節都參與非常多的公益活動，非常開心家昀國際、創世基金會邀請家樂福通路一起參與這麼棒的公益活動。