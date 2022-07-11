因應暑假期間青春專案上路，新北市永和警分局近日再進行擴大臨檢，並結合相關單位進行聯合稽查，共查處30件違規行為，另外也取締無照、酒駕以及噪音車等59件危險駕車行徑。

永和警分局表示，為防制青少年無照駕駛、違法改裝、噪音車、酒駕等違規、違法等危險駕駛行為，8至10日連續三天，再度統合警力執行防制危險駕車勤務及擴大臨檢，8日夜間則結合板橋監理站，於永和交通最繁重區域環河東路執行聯合稽查。

警方表示，擴檢期間共告發30件違規改裝頭燈、電系設備、無照等違規行為，另外針對酒駕及危險駕車的取締，則查處違規酒駕1件、無照12件、重大違規14件、噪音車32件，期間查獲通緝犯3名、勸導未成年2件、告發危險駕駛1件。

永和警分局長陳保安呼籲相關休閒娛樂場所業者，應配合政府落實現行防疫措施，民眾也務必配合落實中央居家隔離政策，共同防堵疫情破口，並有效遏止街頭暴力、危險駕車案件發生。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！