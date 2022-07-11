出戰台北市長挨轟「落跑指揮官」 陳時中否認又拒答辭職時間

衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，遭外界質疑落跑，他11日強調，當政務官是義無反顧，從事的職務都沒有任期，隨時可以來、隨時可以走，任務到了就接下來，任務完成就離開，至於其他人有任期，到底有無落跑要想清楚，他是沒有這個問題。

陳時中今午出席民進黨台北市黨部主委就職典禮，對於外界質疑落跑，他表示，人生座右銘就是盡責，從以前幫人助選、輔選都是盡責的心，當政務官也是義無反顧，希望對國家、社會有所貢獻，他從事的職務都沒有任期，並不是這1期要當3、5年。

陳時中指出，進到政務官體系是自由業，沒有任期的，根據長官需要、能力做最恰如其份安排，隨時可以來、隨時可以走，任務到了就接下來，任務完成就離開，至於其他人有任期，到底有無落跑要想清楚，他是沒有這個問題。

至於提出北市停滯太久，陳時中說，停滯太久是一句充滿不捨的話，當一個市民對於台北市的不捨，他認為台北市值得更好的對待與更多進步，他要來就是要讓北市進步更多、讓北市更進步。

媒體追問對疫情有無盡責？陳時中說，盡心盡力、問心無愧。

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