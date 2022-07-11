俄羅斯總統普丁爆出將再當爸，情婦、前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）傳出懷了女兒。

已經69歲的俄羅斯總統普丁被爆料又要當爸，小30歲的情婦、前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）傳出懷了女兒，不過普丁的反應相當冷淡，甚至抱怨已經「有夠多女兒」了。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《紐約郵報》（New York Post）報導，據說是由克里姆林宮內部人士經營的熱門Telegram頻道「General SVR」5月曾指出，39歲的普丁情婦、奧運金牌選手卡巴耶娃已經懷孕，「General SVR」8日又發文，爆料最新消息是卡巴耶娃懷了一名女孩。

不過貼文指出，卡巴耶娃懷女孩的消息並未讓普丁笑開懷，反而抱怨「已經有夠多孩子了」，「甚至更多女兒。」貼文指出，普丁的反應讓卡巴耶娃感到非常不安。

Putin reportedly not happy ex-gymnast lover Alina Kabaeva is pregnant with another daughter https://t.co/y58NgFdZAP pic.twitter.com/NUdNzl3ODJ — New York Post (@nypost) July 11, 2022

普丁的私人生活相當神秘，他與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）生下沃倫索娃（Maria Vorontsova）及提霍諾娃（Katerina Tikhonova）這對姊妹花已是公開的秘密，前者如今已36歲，為兒童內分泌專家，二女兒則為35歲，曾是一名舞者。

外界盛傳普丁另外與情人克莉沃諾吉荷（Svetlana Krivonogikh）還有一名18歲的私生女羅佐娃（Luiza Rozova），羅佐娃本身是一名服裝設計師及DJ，她在Instagram上有10萬粉絲。

9 things to know about Putin’s 'secret love child' Luiza Rozovahttps://t.co/1LVHNnuYnW — The Nation Nigeria (@TheNationNews) March 10, 2022

外媒先前曾引述消息人士指出，普丁與卡巴耶娃育有2名男孩及一對雙胞胎女兒，長子現在已經7歲，卡巴耶娃及孩子們都住在瑞士，不過兩人從未證實之間的關係。

Vladimir Putin 'expecting daughter' with Alina Kabaeva, claims report https://t.co/N7R0rKKJME — Daily Mail Online (@MailOnline) July 10, 2022

出生於烏茲別克的卡巴耶娃2004年在雅典奧運奪金後首度見到普丁，2008年便出現她是「秘密第一夫人」的傳聞。