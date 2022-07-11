首屆大學分科測驗今舉行，一名網友好奇詢問，科大藥學系的錄取分數，和一些頂大非熱門科系或中字輩國立大學的分數差不多，甚至不乏前三志願高中生搶讀，科大藥學系為何這麼熱門。對此，有網友指出，科大藥學系不難考、未來薪水又高，且不用on call，執業風險比醫師低，根本是社會工作的CP王。

一名網友在Dcard發文，指科大藥學系在學測的分數不低，在統測衛護類組更是神一般的存在，平均每科要90分才有機會。如果放到普通大學來看，科大藥學系的分數可以上中字輩到頂大非頂尖的科系；以技職來說，也能申請上台科大或北科大，上榜者不乏前三志願高中生、頂大生及醫大生，讓原PO好奇「科大藥學系到底是怎樣的存在？」

文一PO出吸引許多網友留言，認同科大藥學系是不少大學生轉學的目標，「成大唸一學期然後重考到嘉南藥的路過…我們這屆聽說還有兩個清大生科來重考」、「高中學測跟我同級分的同學上嘉南藥，當初還很納悶為什麼他要去唸私立科大，結果多年後換我也要去考科大藥了」。

網友們分析，科大藥學系CP值高有2大原因，一是不難考，二是未來薪水高，「白色巨塔不變的定律：科大藥>頂大三類非醫牙藥，三類選系不選校」、「重點在考照，不走學術的誰管你學歷」、「藥學系薪水不到非常多啦，就是有錢有閒」、「藥師在高雄起薪5萬5，剛出社會年薪百萬左右，加班一定有加班費，又不用on call，風險又比醫師低，根本是社會工作的CP王」。