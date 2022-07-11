小S和S媽合作Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，小S向S媽抱怨小孩好叛逆，常被許老三氣死，S媽傳授祕訣之餘，表示對她而言，小孩不吃飯不洗澡都是小事，根本算不上叛逆，因為她覺得所謂的「叛逆」是子女做的事情超乎爸媽預料，好比大S打一通電話來就說要結婚，結婚登記了不知道女婿是誰，節目中小S聽了啞口無言，因為她自己當年也是一通越洋電話就稟報媽媽自己懷孕了。

小S細數自己與姊妹的叛逆史，她以前常跟姊妹淘跑夜店，回家總會看到媽媽在陰暗的客廳等門，她覺得媽媽好可怕，連背影都有戲。S媽則最怕的是看到大小S跟姊妹淘們關在房間裡面好一陣子不出來，因為經常出來就會變樣，她們會自己剪髮、染髮，有時候回家一看，發現她們在身上刺青、甚至在身體上打洞，S媽一方面很心疼女兒們破壞了自己給他們的身體，那是她引以為傲的完美作品；另一方面是因為她們都跟廣告廠商簽約，亂變換髮色與外型可是會罰錢的。但在女兒的說服之下，S媽終究也在背後刺青，小S問她有沒感覺「酷斃啦」，S媽笑說，自己只覺得「上當啦」。

小S還分享女兒們的糗事，二女兒前一陣子著迷夾鼻器，許老三看姊姊用得認真，也跟風試用，甚至夾著夾鼻器吃麵。小S勸老三吃麵前要拔下夾鼻器，老三還很自負的說吃麵跟夾鼻器根本不相干，結果一吸麵立刻嗆到，讓小S躲進房間大笑；另外有一次二女兒去大S家，追問大S阿姨「夾鼻器」到底有沒有用，小S正想再一次告訴女兒沒用，沒想到身為「美容大王」的大S立刻說「當然有用」，接著帶小女生進房間，打開某個抽屜，裡面滿滿放了20幾支夾鼻器，還分鼻梁、鼻梁下、鼻孔內調整鼻孔形狀，讓小S瞠目結舌。