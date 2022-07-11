蘋果預計在9月推出iPhone 14系列新機，規格、售價與電池容量等細節都被爆料者提前曝光，近日流出的圖片則顯示，iPhone 14的相機模組比iPhone 13還要大，外型也比先前更厚、更圓，而新款iPhone的電池容量也被提前流出，沒想到最豪華iPhone 14 Pro Max的容量竟比13 Pro Max縮水。

MacRumors報導，目前流出的圖片讓iPhone 14系列的設計更加明朗，圖片顯示後鏡頭的型狀與切口特寫比較，與iPhone 13相比，iPhone 14擁有更大的後鏡頭及感應器，先前也曾傳出支援8K影片。

此外，iPhone 14系列的電池容量規格也提前曝光，iPhone 14的容量為3279mAh，iPhone 13則為3227mAh，而iPhone 14 Pro則為3200mAh，iPhone 13 Pro為3095mAh，兩款新機都比前一代還擁有更多的電池容量。

不過在旗艦機型上iPhone 14卻略微縮水，粗估iPhone 14 Pro Max電池容量為4323mAh，比iPhone 13 Pro Max的4352mAh還要少。

此外，報導提到，iPhone 14 Pro Max擁有6.7吋的螢幕，跟6.1吋的iPhone 14 Pro相比，相機模組也會更大，且外殼圖樣也顯示設計與厚度都比一般機型增加，外觀更加圓滑。