台南市立美術館2館6月推出的「亞洲的地獄與幽魂」點燃全台追鬼熱潮，各地博物館與觀光工廠呼應推出鬼神展覽，台南市觀旅局計畫7月底搭配鬼月，以台南知名的女鬼傳說推出「見鬼行程」，仿米林其散步路線方式，由導覽員帶著遊客逛最凶女鬼的歷史典故發源地，有「最強女鬼」稱號的陳守娘成為首條挑選的故事路線。

南美館2館「亞洲的地獄與幽魂」內的3隻殭屍點燃今夏追鬼風潮。台南市觀旅局11日綜合南美館展覽、蕭壠文化園區「陣頭與他們的產地」、麻豆代天府「十八地獄」與「天堂」遊樂設施、縣城隍廟「夜巡」儀式，推出懶人包行程，邀請外地遊客來「試膽」。

不只看鬼怪展，台南市觀旅局趁熱打鐵，預計7月底搭配鬼月時節，要選出1條台南傳說最凶女鬼路線的「見鬼行程」，比照米其林散步路線，有導覽員帶著遊客走入故事中的地點，詳實解說傳說由來，實地感受女鬼傳說的歷史典故，近日已展開路線踏查，屆時預計採線上報名。

「見鬼行程」首條路線由「最強女鬼」陳守娘擔綱旅遊路線，有網友討論提及陳守娘死後大鬧人間，以一鬼之力大戰諸神，曾與永華宮內廣澤尊王大鬥法平分秋色，被稱為最凶女鬼，至今還有牌位放在孔廟節孝祠內，更添加故事的神秘與可信度。

台南市觀旅局表示，7月底先推出1條見鬼路線試水溫，若民眾反應評價高，可能再推出其他見鬼路線，傳說在台南一中附近上吊自殺的林投姐故事，也是未來挑選的見鬼路線之一。