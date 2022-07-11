中鋼(2002)自行結算111年6月份之合併營業收入447.44億元，年增15.25%、月增2.90%；第二季合併營收1336.37億元，年增15.75%、季增15.99%；本年累計之合併營收2488.49億元，年增16.68%。

中鋼本年合併營收因俄烏戰爭爆發後國際鋼鐵供應出現缺口，今年三、四月下游用鋼產業追補庫存，推動鋼價一波漲勢及原料成本支持下，故本年上半年年增近17%，今年第二季營收亦季增近16%，皆創中鋼102年度實施合併財報以來當季及同期新高紀錄。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，本月碳鋼銷售量為80萬6957公噸；本季碳鋼銷售量246萬103公噸；本年累計碳鋼銷售量為467萬8659公噸。

中鋼6月合併鋼鐵事業銷售量雖微幅減少，惟遞延出貨致銷售價格仍微幅增加，另因合併營建工程收入與貿易收入增加等綜合影響，6月營收月增近3%。

雖隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，歐美鋼市急速降溫訂單急凍，加上受大陸鋼材出口報價急挫影響，亞洲鋼價全面加速著底。然近期大陸鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號及原料成本支撐下，下半年鋼價可望觸底反彈。

關於安倍首相遇刺亡，中鋼在7月10-11日於集團總部大樓以雷射光線打上「敬悼安倍首相、台灣永遠摯友」，輔以白色LED燈光呈現，向已故日本前首相安倍晉三先生致上最敬意，感念安倍首相一直以來對台灣的支持與貢獻。

中鋼與日本鋼鐵企業有著長久互動的良好情誼，除在日本設有中鋼大阪代表處外，並與日本製鐵共同在越南合資經營「中鋼日鐵越南公司」(CSVC)；也與日本JFE一起投資越南河靜鋼廠。對於這麼重要的合資夥伴國家發生如此重大事故，中鋼也深表哀悼之意。