前交通部長林佳龍參選新北市長，桃園市長鄭文燦日前聲稱，新北市長侯友宜也沒有外界想得這麼強，強調自己沒有「陷害」林佳龍。對此，國民黨主席朱立倫怒嗆，如果鄭文燦覺得侯友宜不夠強，「他敢不敢來選新北，有膽來選啊」，強調侯友宜當然很強，民進黨根本沒人敢選才推東推西。

朱立倫今下午前往台日交流協會悼念日本前首相安倍晉三，會後受訪時表示，他不想多說鄭文燦，鄭文燦若覺得侯友宜不夠強的話，「他敢不敢來選新北」，民進黨根本大家都不敢來選新北，今天好不容易硬推林佳龍，鄭文燦自己敢不敢來選新北，而侯友宜當然強，才能獲得所有市民的肯定與認同。

談到桃園選戰，朱立倫指出，選民會去選最優秀、最值得信賴的候選人，更不會為了鄭文燦要去當閣揆，把選票投給一個「論文從頭超到尾的候選人」，國民黨從北到南推的候選人都是最優秀，最能獲得選民認同，地方最重要就是選最優秀、實在、認真和最誠實的候選人。

朱立倫強調，大家都看得很清楚，如果鄭文燦覺得侯友宜不夠強，「你就來選阿，何必硬推別人？有膽來選啊！」就是侯友宜表現好，民進黨才會東推西推，好不容易林佳龍來選了，鄭文燦也不必講這些風涼話。